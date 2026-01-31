GSB Gençlik Kış Kulübü Kapanış Etkinliği - Son Dakika
GSB Gençlik Kış Kulübü Kapanış Etkinliği

GSB Gençlik Kış Kulübü Kapanış Etkinliği
31.01.2026 11:18
Menteşe'de GSB Gençlik Kış Kulübü programı, renkli etkinlikle sona erdi; gençler kaynaştı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından yürütülen GSB Gençlik Kış Kulübü programı, düzenlenen kapanış etkinliğiyle sona erdi. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği program, renkli görüntülere sahne oldu.

Kapanış programı, gençlerin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiği kahvaltı etkinliğiyle başladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada gençler hem kaynaşma fırsatı buldu hem de keyifli vakit geçirdi. Programın devamında düzenlenen sanat atölyeleri, sportif oyunlar ve çeşitli etkinliklerle gençlerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlandı. Etkinlikler süresince gençler, yeteneklerini sergileme imkanı bulurken aynı zamanda ekip çalışması, paylaşma ve dayanışma ruhunu da deneyimledi. GSB Gençlik Kış Kulübü boyunca gençlerin serbest zamanlarını verimli değerlendirmeleri, sosyal sorumluluk bilinci kazanmaları ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmeleri hedeflendi.

Düzenlenen kapanış programı ile kulüp faaliyetleri, gençlerin hafızalarında güzel hatıralar bırakarak tamamlandı. Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin her alanda desteklenmesine yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini belirterek programa katılan tüm gençlere ve emeği geçen görevlilere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

