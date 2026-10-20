GTA 6'dan ABD ekonomisine 1 milyar dolarlık darbe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

GTA 6'dan ABD ekonomisine 1 milyar dolarlık darbe

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GTA 6\'dan ABD ekonomisine 1 milyar dolarlık darbe
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Kasım’da piyasaya sürülmesi planlanan GTA 6 nedeniyle ABD'de yaklaşık 1,5 milyon çalışanın izin alabileceği ve bu durumun ülke ekonomisine ağır bir fatura çıkarabileceği ileri sürüldü. ABD basınında yer alan analizlerde, söz konusu izinlerin tek bir günde 1 milyar dolarlık üretkenlik kaybına neden olabileceği iddia edildi.

Oyun dünyasının dev yapımı GTA 6’nın çıkış günü, ABD ekonomisinde devasa bir kayba yol açabilir. New York Post’ta yer alan habere göre, oyunun piyasaya sürüleceği gün milyonlarca çalışanın izin alması veya işe gitmemesi bekleniyor. Bu ihtimal gerçeğe dönüşürse ülkenin ekonomik dengeleri sarsılabilir.

GTA 6 İÇİN 1,5 MİLYON KİŞİ İŞE GİTMEYEBİLİR

Tahminlere göre, GTA 6’nın çıkış günü sadece ABD’de yaklaşık 1,5 milyon kişinin iş yerinden izin alması bekleniyor. Çalışanların oyuna zaman ayırmak istemesi nedeniyle oluşacak bir günlük üretkenlik kaybının 1 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

Söz konusu veriler resmî bir ekonomik rapor veya kesinleşmiş bir çalışan anketine dayanmasa da, popüler kültürün iş gücü üzerindeki muhtemel etkisini gözler önüne seriyor.

19 KASIM'DA PİYASAYA SÜRÜLECEK

Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6’nın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Çıkış tarihi yaklaştıkça, dev yapımın yalnızca oyun sektörünü değil, iş dünyasını da derinden etkileyebileceği konuşuluyor.

Amerika Birleşik DevletleriEkonomiOyunSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransız basını: Galatasaray’ı Lille’de ordudan 250 asker ve 6 keskin nişancı koruyacak Fransız basını: Galatasaray'ı Lille'de ordudan 250 asker ve 6 keskin nişancı koruyacak
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Doğu Libya’daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019’daki deniz muhtırasını onayladı Doğu Libya'daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019'daki deniz muhtırasını onayladı
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Galatasaray’da sakatlığı süren Leao İstanbul’da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi Galatasaray'da sakatlığı süren Leao İstanbul'da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi
21:36
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
21:03
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan’dan sert tepki
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepki
20:56
Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı Yasak ilişki iddiası
Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı! Yasak ilişki iddiası
20:31
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın maddeleri
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın maddeleri
19:20
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
18:55
Tanju Özcan’a 7 yıl hapis cezası
Tanju Özcan'a 7 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 21:49:04. #7.12#
SON DAKİKA: GTA 6'dan ABD ekonomisine 1 milyar dolarlık darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei