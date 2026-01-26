Guanajuato\'da Stadyumda Silahlı Saldırı

MEKSİKA'nın Guanajuato eyaletinde stadyumda düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentinde oynanan amatör futbol maçının ardından silahlı kişilerin stadyuma ateş açtığı bildirildi. Saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi. Guanajuato Başsavcılığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
