Guanr Tarım, Türkiye\'de Ayçiçeği Çekirdeği Sanayi Kurdu

HOHHOT, 17 Ocak (Xinhua) -- Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin sağladığı fırsatlar ve Çin- Türkiye tarımsal işbirliğinin giderek derinleşmesi sayesinde, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Bayannur kökenli Guanr Tarımsal Kalkınma Şirketi, Türkiye'de ayçiçeği çekirdekleri etrafında tam entegre bir sanayi varlığı oluşturdu.

Başlangıçta çekirdek çeşitlerinin ihracatıyla yola çıkan şirket, bugün araştırma-geliştirme, üretim, işleme ve satıştan oluşan komple bir endüstriyel zincire dönüştü. Türkiye'deki yenilebilir ayçiçeği çekirdeği pazarının büyük bir kısmını elinde bulunduran şirket, yurt dışı depo ağıyla Avrupa, Asya ve Afrika pazarlarına da hizmet veriyor.

Guanr Tarım'da süpervizör olarak görev yapan Yan Na, şirketin Türkiye'nin çekirdek pazarının güçlü potansiyeli ve Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan stratejik konumu nedeniyle 2017 yılında yurtdışına açılmaya başladığını söyledi.

Guanr Tarım, yalnızca çekirdek ihracatıyla yetinmeyip teknolojiyi yerinde konumlandırmaya da odaklandı. Son yıllarda Türkiye'de yerel bir ekip ve ıslah üssü kuran şirket, Çin'de geliştirilen ıslah tekniklerini yerel tarım koşullarına uyarlamak üzere Türk araştırma kurumlarıyla iş birliği yaptı. Teknik danışmanlık ve sözleşmeli alımı birleştiren model sayesinde büyük ölçekli üretim teşvik edilirken, Türkiye'deki kırsal toplulukların Çin tarım teknolojilerinden yararlanması sağlandı.

Şirket, 2019 yılında Türkiye'de bir şube açtı ve yerel ortağı Ateş firmasıyla birlikte Mersin'de bir yurt dışı depo yatırımı gerçekleştirdi. Mersin'de bulunan ve 16.222 metrekarelik alanı kapsayan tesis, operasyon yönetimi, hammadde depolama, üretim-işleme ve nihai ürün depolama birimlerinden oluşuyor. Tesis, 10 bin tonun üzerindeki kapasitesiyle ayçiçeği çekirdeği, ceviz ve diğer sert kabuklu ürünlerin depolanmasına imkan tanıyor.

İlk taşıma, depolama yönetimi ve yerel dağıtımı entegre eden işletme modeli sayesinde tesis, yalnızca Guanr Tarım ürünlerine değil, Türkiye genelinde 50'den fazla Çinli şirkete ve 100'ü aşkın müşteriye de hizmet veriyor. Bu yapı lojistik maliyetlerini yaklaşık yüzde 30 azaltırken, dağıtım verimliliğini önemli ölçüde artırdı; hizmet ağı Suriye, Almanya ve Irak gibi ülkelere kadar uzandı.

Yan, 2025 yılında düzenlenen Çin-Türkiye Tarım Yürütme Komitesi'nin üçüncü toplantısında tarla ekini üretimi ve su tasarruflu sulama gibi alanların öncelikli iş birliği başlıkları olarak belirlendiğini ve bunun ikili iş birliğini daha da derinleştirme yolunda güçlü bir politika desteği sunduğunu vurguladı. Yan, halihazırda şirketin stratejik konumlanmasının "Türkiye'de köklenip Avrupa, Asya ve Afrika'ya yayılan" bir yapıya ulaştığını ifade etti.

Guanr Tarım, ayçiçeği çekirdeğinde kazandığı deneyimi farklı ürünlere de taşımayı planlıyor. Şirket, Bayannur'dan temin ettiği yüksek kaliteli taze mısır başta olmak üzere yeni ürünleri yurt dışı satış ağına dahil etmeyi hedefliyor.

Guanr Tarım, Çin Tarım Bilimleri Akademisi başta olmak üzere çeşitli kurumlarla yürüttüğü iş birlikleri sayesinde bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip 20'den fazla çeşit geliştirirken, Türkiye'nin pazar potansiyeli ve stratejik konumu, Çin tarım teknolojileri ve ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşmasını kolaylaştırıyor.