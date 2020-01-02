Güce'de 2. etap TOKİ evleri ihale edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güce'de 2. etap TOKİ evleri ihale edildi - Son Dakika

Güce'de 2. etap TOKİ evleri ihale edildi

6 saat önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Güce ilçesi, Merkez Mahallesi'nde inşa edilecek 132 konutun ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Güce'de 2. etap TOKİ evleri ihale edildi, System.String[]

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Güce ilçesi, Merkez Mahallesi'nde inşa edilecek 132 konutun ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2004 yılından beri ilçede konut ihtiyacının karşılanması yönünde TOKİ ile işbirliği halinde önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi.

TOKİ tarafından Güce'de ikinci etapta inşa edilecek 132 konutun ihalesinin gerçekleştirildiğini belirten Boduroğlu, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizi yeni baştan inşa ederek vatandaşlarımıza hizmet etmenin heyecanı içerisindeyiz. Belediye olarak yaptığımız çalışmalar sonucu ilçemizde TOKİ tarafından Güce Merkez Mahallesi'nde 5 bloktan oluşan 3+1 ve 2+1 olmak üzere toplam 132 konut inşa edilecek. TOKİ tarafından ihalesi yapılan 132 dairenin 9 Ocak 2020 tarihinde sözleşmesi imzalanarak 20 Ocak 2020 tarihinde ise yer teslimi yapılarak inşaat çalışmasına başlanacaktır."

Boduroğlu, ilçede toplu konut ihtiyacının projenin hayata geçirilmesinin ardından önemli ölçüde giderileceğini ifade ederek, TOKİ konutlarının Güce'ye ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Güce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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