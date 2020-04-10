Güdül'de genel dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika

Güdül'de genel dezenfekte çalışması yapıldı

Güdül ilçesinde, genel dezenfekte çalışması yapıldığı bildirildi.

Güdül ilçesinde, genel dezenfekte çalışması yapıldığı bildirildi. Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde bugün itibariyle üçüncü kez dezenfekte çalışmasında bulunduklarını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalıştıklarını aktaran Yalçın, çalışmaların ciddiyetle yürütüldüğünü kaydetti. Zorunluluk dışında Güdüllülerin evden çıkmamalarını isteyen Yalçın, şöyle dedi: "Kaymakamlığımızın gerek belediyemizin, gerek emniyet, jandarma teşkilatımız, oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları sayesinde, her ihtiyaç karşılanıyor. Bizlere de ulaşıyorlar. Sorunlarını dinliyoruz ve yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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