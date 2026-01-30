Gül Sinem Dönertaş Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika
Gül Sinem Dönertaş Kütüphanesi Açıldı

Gül Sinem Dönertaş Kütüphanesi Açıldı
30.01.2026 14:19
Gül Sinem Dönertaş adına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde kütüphane açıldı.

Genç yaşta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Gül Sinem Dönertaş'ın anısını yaşatmak amacıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim hayatına katkı sunması hedeflenen kütüphane, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirildi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin toplumsal katkı misyonuna dikkat çekerek, İl Sağlık Müdürlüğü, hastane yönetimi ve fakülte iş birliğiyle hastane bünyesindeki bir alanın kütüphaneye dönüştürüldüğünü ifade etti. Tıp Fakültesi öğrencilerinin hastane içinde aktif olarak eğitim aldığını vurgulayan Uslu, "Tıp fakültemizde 6'ncı sınıf öğrencilerimiz ile birlikte 4'üncü ve 5'inci sınıflarda staj yapan toplam 260 öğrencimiz bulunuyor. Yaklaşık 360 öğrencimiz şu anda hastanemizde hizmet veriyor ve eğitim alıyor. Bu anlamda çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Geleceğin hekimlerini burada yetiştiriyoruz" dedi. Kütüphanenin bağış yoluyla kazandırıldığını belirten Rektör Uslu, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Şafak Dönertaş'ın merhum kardeşi Gül Sinem Dönertaş adına yapılan bu anlamlı katkı için ailesine teşekkür ederek, eğitime yapılan her desteğin kalıcı bir değer taşıdığını söyledi. Rektör Uslu ayrıca, Tıp Fakültesi Hastanesinin eğitim altyapısına da değinerek, hastanede 7 eğitim kliniğinin bulunduğunu, cerrahi alanda bir yeni eğitim kliniği için de başvuru yapıldığını aktardı. Hastanede 50'nin üzerinde asistan ve 60'ın üzerinde öğretim üyesiyle yaklaşık 120 uzman doktorun görev yaptığını belirten Uslu, bu yapının hem tıp fakültesi hem de sağlık hizmetleri açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Gül Sinem Dönertaş'ın yaşam öyküsüne ve kişiliğine yer verilen anı köşesinin de bulunduğu kütüphane, özellikle Tıp Fakültesi öğrencilerinin ders çalışma, araştırma yapma ve akademik gelişimlerini sürdürme süreçlerinde aktif olarak kullanılacak.

Açılışta Gül Sinem Dönertaş'ın ailesi ise duygusal anlar yaşarken, merhum Dönertaş'ın adının eğitimle yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış programına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Ramazan Zor, akademisyenler, sağlık çalışanları ve Gül Sinem Dönertaş'ın ailesi katıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gül Sinem Dönertaş Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Gül Sinem Dönertaş Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika
