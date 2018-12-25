Son Dakika Haberleri: Gülben Ergen, Ordu'da Anaokulu Açtı

Gülben Ergen, Ordu'da Anaokulu Açtı

40 dakika önce

ORDU'da anaokulu açılışı yapan sanatçı Gülben Ergen, hedeflerinin 81 ilde 81 anaokulu yapmak olduğunu, bu sayıyı daha da yukarı çıkaracaklarını söyledi.

Gülben Ergen, Ordu'da Anaokulu Açtı, System.String[]
ORDU'da anaokulu açılışı yapan sanatçı Gülben Ergen, hedeflerinin 81 ilde 81 anaokulu yapmak olduğunu, bu sayıyı daha da yukarı çıkaracaklarını söyledi.

Sanatçı Gülben Ergen'in başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Fizme Mahallesi Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu bahçesinde anaokulu yapıldı. 180 metrekare alan üzerinde kurulan 2 derslikli anaokulunun açılışı için tören düzenlendi. Açılış törenine Ordu Valisi Seddar Yavuz, Kumru Kaymakamı  Bülent Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı sanatçı Gülben Ergen, öğretmenler, öğrenciler, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

'HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI'

Törende konuşan Gülben Ergen, hedeflerinin 81 ilde 81 anaokulu yapmak olduğunu, bu sayıyı daha da yukarı çıkaracaklarını belirtti. Ergen, "Siz bir çocuğu güldürdüğünüz zaman, aslında annesini güldürmüş oluyorsunuz. Anneler evladının iyi bir eğitim almasını istiyordur mutlaka. Çocuklar Gülsün Diye Anaokulundan mezun olan, okul öncesi eğitimini alan, yaşamındaki farklarını gören bütün çocuklar, daha sonra ilkokula gittiklerinde, büyüdüklerinde, üniversite mezunu olduklarında, vatana millete hayırlı evlatlar olduklarında, onları gönlünde 'Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu mezunuyum ben' diye cümle kalması benim için çok değerli ve çok önemli. 3 evladım da benimle birlikte geldiler. Çünkü, dünyada hiçbir çocuğun birbirinden farkı yoktur, olamaz. Sadece fırsat eşitsizliği vardır. Onun için de mücadele edersek iyi olur. Herkes elini taşın altına koymalı" dedi.

'GERÇEK SANATÇILAR BU MİLLETE HİZMET EDENLERDİR'

Gülben Ergen ve ekibini kutlayan Vali Seddar Yavuz da, valilik olarak her zaman hayırseverlerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Çocuklarımıza iyi alışkanlıkların kazandırılması, hayata hazırlanması ve kişilik gelişimlerinin oluşması bakımından özellikle okul öncesi eğitimin önemine bir kez daha işaret etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Gülben hanımefendiyi ve kıymetli ekibini tebrik ediyorum, kutluyorum. Böylesine güzel davranışların herkese örnek olmasını diliyorum. Özellikle sanatçıların toplumu bölmek değil, böylesine güzel hizmetlerle toplumun emrinde olmasını bekliyor ve diliyoruz. Bizim ayrışmaya değil, bütünleşmeye ihtiyacımız var. Milletin değerlerine saldırmaya değil, milletin değerlerine sahip çıkmaya ihtiyacımız var. O yüzden gerçek sanatçılar bu millete hizmet edenlerdir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokolle beraber kurdele keserek anaokulunun açılışını yapan Gülben Ergen, çocuklarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:01 Kaynak: DHA

Kumru, Ordu, Gülben Ergen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Albayrak'tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İsrail İddiasına Yanıt: Yalanlarından Bıktık Yol Kenarında Oturan Yaşlı Adamın Üzerine Dev Reklam Panosu Düştü! O Anlar Kamerada

Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 18:41:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülben Ergen, Ordu'da Anaokulu Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]