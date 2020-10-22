Güler: "Düşük fiyata akaryakıt satan istasyonlardan şüphe edilmeli" - Son Dakika

Güler: "Düşük fiyata akaryakıt satan istasyonlardan şüphe edilmeli"

22.10.2020 16:37
Güler:

SAMSUN (İHA) – Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, kurumsal sorumluluğu olan firmaların akaryakıt fiyatlarına göre çok düşük fiyatlarda akaryakıt satan istasyonlardan şüphe edilmesi gerektiğini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, kurumsal sorumluluğu olan firmaların akaryakıt fiyatlarına göre çok düşük fiyatlarda akaryakıt satan istasyonlardan şüphe edilmesi gerektiğini söyledi.

Akaryakıt dolandırıcılığı ve kaçakçılığı konusunda büyük bir gerileme yaşandığına dikkat çeken Zafer Güler, önemli açıklamalarda bulundu. Sürekli artan akaryakıt fiyatlarına değinen Zafer Güler, "Önceden akaryakıt fiyatlarında indirim ve artış haberleri peş peşe geliyordu. Son zamanlarda ise zam haberleri art arda gelmeye başladı. Bunun sebebi de artan döviz fiyatları. Devlet de bazen zamları sübvanse ediyor ve pompaya yansıtmıyordu. Şu anda sübvanse olmadığı için zamlar direkt pompaya yansıyor. LPG'de de üretim fazla olunca fiyatlar düşmüştü. Fiyatlar tabana çekilince dağıtım şirketleri anlaşarak üretimi kıstılar. Bu da LPG fiyatlarının artmasına neden oldu" dedi.

"Şüphe edilmeli"

Piyasanın çok altında akaryakıt satan firmalara da değinen Güler, şunları söyledi:

"Kaçak oranı eskiye oranla biraz daha azaldı. Devletimiz işi çok sıkı tutuyor. Kontroller oldukça çoğaldı. Kaçak akaryakıt tamamen devletin hazinesinden alınan para. Burada önemli olan devleti temsil eden yetkililerin işin üzerine biraz daha düşmesidir. Kaçak akaryakıtta kazanan, merdiven altı kayıt dışı ticaret yapanlar oluyor. Kaybeden ise direkt devlet oluyor. Akaryakıt istasyonlarının karı 45 kuruştur. 45 kuruş da dağıtıcı kar alıyor. Eğer istasyoncu hiçbir yatırım almıyorsa en az 50-60 kuruş iskonto yapabilir. Geri kalanı da kendini ayakta tutmak için kullanacak. Kurumsal firmaların akaryakıt fiyatlarına bakmak lazım. Kurumsal firmalar akaryakıtı piyasanın altında satamıyorsa diğer firmaların da bunu düşük fiyatlarda satmamaları lazım. Kurumsal sorumluluğu olan firmaların fiyatlarına göre düşük fiyatta akaryakıt satan istasyonlardan şüphe edilmesi gerekiyor." - SAMSUN

Güler: Düşük fiyata akaryakıt satan istasyonlardan şüphe edilmeli
Güler: Düşük fiyata akaryakıt satan istasyonlardan şüphe edilmeli
Güler: Düşük fiyata akaryakıt satan istasyonlardan şüphe edilmeli

Zafer Güler, Akaryakıt, Petrol, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güler: 'Düşük fiyata akaryakıt satan istasyonlardan şüphe edilmeli' - Son Dakika Ekonomi

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