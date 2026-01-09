Güler: Muhalefet Meclis'i Çalıştırmıyor

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Genel Kurulu'nun yeter sayı bulunamadığı için sık sık kapanması nedeniyle muhalefeti eleştirdi. Güler, "Muhalefet çalışmak istemiyor, Bizim sayımız belli. Yoklama isteyen kendileri, kapatmak isteyen kendileri. Meclis çalışma yeridir. Açılışta yoklamayla Meclis'i kapatmak olmaz. Geçmişte en zor dönemlerde bile ayda bir ya da iki defa yoklama olmuş. Şimdi günde beş, on defa yoklama isteniyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, TBMM Genel Kurulu'nun yeter sayı bulunamaması nedeniyle sık sık kapanmasına ilişkin, şunları söyledi:

"Muhalefet çalışmak istemiyor, bizim sayımız belli. Yoklama isteyen kendileri, kapatmak isteyen kendileri. Sonra şöyle açıklama yapıyorlar: 'AK Parti ve MHP 200 kişiyi bulamadığı için Meclis kapandı.' Meclisin sayısı kaç? 600. Ölümlerimiz var, istifalar var. Peki yoklamada bütün milletvekillerinin girmesi gerekmiyor mu? Yani İç tüzükte şöyle mi yazıyor: 'Yoklamada AK Parti ve MHP' diye bir kavram mı var? Yarın bir gün başka bir şey olabilir. Yoklama istiyorsan yoklamaya kimlerin girmesi lazım? Bakın, bütün yoklamalarda sadece AK Parti ve MHP var. Bütün kanunları biz çalışıyoruz. Muhalefetin zerre kadar katkısı yok. Sadece Meclisi kapattırma yönünde çabaları var. Meclis kapansın, ben de elime alayım, şöyle diyeyim: 'Arkadaşlar, AK Parti ve MHP gelmedi, Meclis kapandı.' Peki Meclisi çalıştırma sorumluluğu sadece bize mi ait? Muhalefetin, diğer partilerin hiç katkısı olmayacak mı? En fazla milletvekiline sahip olan mı Meclis'i çalıştıracak? Bizim sayımız beli. Cenazelerimiz var, en az 20-30 milletvekilimiz cenazeye gitmek zorunda kalıyor. En az 20-30 milletvekilimiz yurt dışında. Bunu biliyorlar, çok ayıp ediyorlar. 198 ile 195 ile kapanıyor. Yoklamada sadece AK Parti MHP bulunur diye içtüzük mü var. Kanun oylamalarında, sürekli yoklama isteyerek Meclis'i çalıştırmak istemiyorlar. Yoklamayı bile tek başlarına alamıyorlar. Üç tane İYİ Parti, 5 tane Yeni Yol, 3 tane CHP. 20 tane adamı koy oraya, Meclis'le alakan olmasın, gel orada Meclis'i kilitle.

Meclisi çalıştırma sorumluluğu sadece AK Parti milletvekillerinde mi? Özlük haklarınız var, ödenek alıyorsunuz, yolluk alıyorsunuz neden çalıştırmıyorsunuz Meclisi. Meclis yoklama yeri midir. Meclis çalışma yeridir. Açılışta yoklamayla Meclisi müşahadeyle açıyor Meclis Başkanvekili. Anayasa Mahkemesi kararları var, günde 10 defa yoklama yapılabilir diyor mi AYM? Niyetiniz nedir söyleyin, çalışmak istemiyoruz bedava maaş almak istiyoruz deyin, millet de karar versin. İki milletvekilimiz ameliyat olmuş cenazelerimiz var… Amacınız ne, hastaneden insanlar mı gelsin. Yurt dışı programlarımızı iptal mi edelim. 200'ü sağlayın 400 milletvekili nerede. Muhalefet nerede? Bütün yoklamalarda yoklar. Yoklama istendiğine göre Meclis'in varlığını görelim orada. İnsanda edep olur. İnsan bazen edeben utanıyor. Her gün Meclis'te yoklama isteniyor. Bunu da bir meziyet sanıyor. Gel önerin neyse söyle, uzlaşıya açığız. Biz olumlu doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Her gün yoklamayla uğraşacağız. Ayıptır yani artık."

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişilik Yapılmasın Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin sürdüğü Genel Kurul birleşimleri bu hafta üç gün, yoklama yeter sayısının bulunamaması nedeniyle kapanmıştı.