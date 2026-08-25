Güller Ve Günahlar’ın 2. Sezonu 12 Eylül’de Güllerin Arasında Bu Kez Klaket Var!

ÇEKİMLER İSTANBUL’DA BAŞLADI

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar’ın ikinci sezon çekimleri İstanbul’da başladı. Yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik’in oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun kaleme aldığı dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

SEZON FİNALİNDE BÜYÜK YÜZLEŞME

İlk sezon finalinde Serhat ve Zeynep’in evlilik yolunda attığı adım, düğün günü ortaya çıkan gerçeklerle kâbusa dönüşmüştü. Serhat, hayatının en zor seçimiyle karşı karşıya kalırken Azra ve Cihan cephesindeki gelişmeler de yeni sezonun hikâyesine dair önemli soru işaretleri bırakmıştı.

KADER BULUNACAK MI?

Şimdi ise gözler ikinci sezonda. Kaybolan Kader bulunacak mı? Serhat, Kader’in gerçek babası olduğunu öğrenecek mi? Düğün günü yaşananlarla hayatı altüst olan Zeynep, Serhat’ı affedecek mi? Tüm bu sorular yeni sezonda yanıt bulacak.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, NGM imzalı Güller ve Günahlar 12 Eylül’de Kanal D’de.