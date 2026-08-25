Güller Ve Günahlar’ın 2. Sezonu 12 Eylül’de Güllerin Arasında Bu Kez Klaket Var! - Son Dakika
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Güller Ve Günahlar’ın 2. Sezonu 12 Eylül’de Güllerin Arasında Bu Kez Klaket Var!

Güller Ve Günahlar’ın 2. Sezonu 12 Eylül’de Güllerin Arasında Bu Kez Klaket Var!
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Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, merakla beklenen ikinci sezonu için sete çıktı. Serhat ve Zeynep’in büyük aşkıyla kalplere taht kuran dizi 2. sezonuyla 12 Eylül’de izleyiciyi ekran başına toplamaya hazırlanıyor.

ÇEKİMLER İSTANBUL’DA BAŞLADI

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar’ın ikinci sezon çekimleri İstanbul’da başladı. Yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik’in oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun kaleme aldığı dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Güller Ve Günahlar’ın 2. Sezonu 12 Eylül’de Güllerin Arasında Bu Kez Klaket Var!

SEZON FİNALİNDE BÜYÜK YÜZLEŞME

İlk sezon finalinde Serhat ve Zeynep’in evlilik yolunda attığı adım, düğün günü ortaya çıkan gerçeklerle kâbusa dönüşmüştü. Serhat, hayatının en zor seçimiyle karşı karşıya kalırken Azra ve Cihan cephesindeki gelişmeler de yeni sezonun hikâyesine dair önemli soru işaretleri bırakmıştı.

KADER BULUNACAK MI?

Şimdi ise gözler ikinci sezonda. Kaybolan Kader bulunacak mı? Serhat, Kader’in gerçek babası olduğunu öğrenecek mi? Düğün günü yaşananlarla hayatı altüst olan Zeynep, Serhat’ı affedecek mi? Tüm bu sorular yeni sezonda yanıt bulacak.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, NGM imzalı Güller ve Günahlar 12 Eylül’de Kanal D’de.

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Son Dakika Kanal D Güller Ve Günahlar’ın 2. Sezonu 12 Eylül’de Güllerin Arasında Bu Kez Klaket Var! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güller Ve Günahlar’ın 2. Sezonu 12 Eylül’de Güllerin Arasında Bu Kez Klaket Var! - Son Dakika
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