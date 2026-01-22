Güllü'nün Ölümüyle İlgili Soruşturma - Son Dakika
Güllü'nün Ölümüyle İlgili Soruşturma

22.01.2026 11:04
Güllü'nün ölümüyle ilgili Kervan Eminoğlu gözaltına alındı, 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlamasıyla.

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan sanatçının kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu adliyeye sevk edildi. Zanlı, 'kasten öldürmeye azmettirme' iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın beşinci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü ismiyle tanınan Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde olay sırasında evde bulunan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklamış, olayı Gülter'in yaptığını söyleyen arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi cezası verilmişti.

Olayla ilgili Yalova'da ifade vermeye çağrılan Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ifade sonrası gözaltına alındı. İfadesinin ardından Eminoğlu'nun 'kasten öldürmeye azmettirme' iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Magazin, 3-sayfa, Güllü, Sanat, Suç, Son Dakika

