Gülnar'ın Su Sorunu Çözüldü

(MERSİN) - Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Ilısu İçme Suyu Projesi ile Gülnar'ın 50 yıllık su sorunu çözüme kavuşturuldu.
Son yıllarda yaşanan kuraklık ve özellikle de Gülnar ilçesinde kar ve yağmur yağışlarının azalmasıyla su sorunu artmıştı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin ilk aşamasında Gülnar merkez ve 5 kırsal mahalle yer alırken, 5 kırsal mahalle daha projeye dahil edildi.
Özellikle yaz aylarında yaylaya çıkan vatandaşlarla birlikte nüfusun önemli ölçüde arttığı Gülnar'da, daha önce su dönüşümlü olarak veriliyordu. Kesintili ve yetersiz su nedeniyle mağduriyet yaşayan Gülnarlılar, Ilısu İçme Suyu Projesi ile birlikte çeşmelerinden kesintisiz akan suya kavuştu. Proje kapsamında; merkez mahallelerden Saray, Hacıpınar, Akdeniz ve Ayvalı, kırsal mahallelerden ise Köseçoban, Dayıcık, Demirözü, Konur, Çukurkonak, Mollaömerli, Üçoluk, Örtülü, Kurbağa ve Sarıkavak mahalleleri kesintisiz içme suyuna kavuştu.
Duran: "Ilısu İçme Suyu Projesi, Gülnar'ın 50 yıllık su sorununu çözüme kavuşturdu"
MESKİ Gülnar-Aydıncık İşletme Şube Müdürü Mehmet Duran, Gülnar İçme Suyu Temini Ilısu Projesi hakkında bilgilendirmede bulunarak, "Suyun kaynağı Ilısu Mahallesi'nde bulunuyor. Ilısu Mahallesi'nden 3 farklı lokasyonda bulunan pompa tesislerimizde yaklaşık 28 kilometrelik isale hattıyla Köseçobanlı Mahallemizde bulunan 300 tonluk su deposuna dökülüyor. Buradan da yaklaşık 47 kilometre isale hattıyla kendi cazibesiyle Gülnar merkezimizde bulunan depolarımıza su temini sağlıyoruz. Toplamda 75 kilometrelik bir hat" dedi.
Gülnar'da son yıllarda çok büyük kuraklık yaşandığını anlatan Duran, "Bu projenin kapsamında ilk olarak 5 kırsal mahalle ve Gülnar şehir merkezi vardı. Biz buna 5 kırsal mahalle daha ekledik ve İşletme Şube Müdürlüğü tarafından isale hatları çekerek su temini sağladık. Toplamda 10 kırsal mahalle ve 4 merkez mahallemiz bu projemizden faydalanıyor" diye konuştu. Önceki yıllarda Gülnar merkezine dönüşümlü su verildiğini kaydeden Duran, "Bu projenin bitirilmesiyle, kesintisiz su temini sağladık. Muhtarlardan, vatandaşlardan olumlu geri dönüş alıyoruz. Geçen yaz Kurban Bayramı'nda suyu vermiştik ve bir sorun yaşamadık. Bu yaz daha da iyi olacak. Ilısu Projesi sayesinde, Gülnar'ın 50 yıllık su sorununu çözüme kavuşturduk" ifadelerini kullandı.
Gülnarlılar kesintisiz suya kavuşmanın keyfini yaşıyor
Gülnar ilçesi Saray Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Havva Çöndür, hasret kaldıkları kesintisiz içme suyuna kavuştuklarını belirterek, "Daha önce su kesintimiz oluyordu ve sıkıntıya giriyorduk. Şimdi suyumuz kesintisiz geliyor. Birçok mahallenin sıkıntısı çözüldü. İyi ki Vahap Başkanımız var" dedi.
Vatandaşlardan Mustafa Çöndür ise "Daha önce kesintilerden dolayı çok sıkıntı çekiyorduk. Vahap Başkan suyumuzu açtığından beri suyumuz güzel akıyor. Şu anda hiç sıkıntımız yok. Büyükşehir, su sıkıntımıza çare oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Karabulut: "İnsanlar daha önce her gün evlerine kovayla su taşıyordu"
Gülnar ilçesi Saray Mahallesi Muhtarı Ahmet Karabulut, Ilısu Projesi'ni Gülnar için asrın projesi olarak tanımlayarak, şunları söyledi:
"Gülnarlılar olarak çok su sıkıntısı çektik. Özelikle yaz dönemi ve bayramlarda yoğun bir nüfus artışı yaşıyoruz ve suyumuz yetmiyordu. Kesintiler oluyordu. Vahap Başkanımdan ve işleri takip edenlerden Allah razı olsun. Gerçekten Gülnar'da çağ atladık. Vatandaşlarımız çok memnun. İnsanlar daha önce her gün evlerine kovayla su taşıyordu. Şu an her şey çok güzel. Borularımız yenileniyor, kesintisiz suyumuz akıyor."
Kırıt: "Halkımızın özlemle beklediği bir projeydi"
Akdeniz Mahallesi Muhtarı Cavit Kırıt ise "Halkımızın özlemle beklediği bir projeydi. Yaz mevsimi ilçenin nüfusu kalabalık olduğu için çok sıkıntı oluyordu. Vahap Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Gülnar halkını susuzluktan kurtardı. Çeşmeleri açtığımız zaman istediğimiz gibi suyumuzu kullanıyoruz" dedi.
