Oyuncu Levent Özdilek'in acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

10.12.2025 14:59
Ünlü oyuncu Levent Özdilek, annesi Gülseren Güç'ü Mersin'de son yolculuğuna uğurlarken duygusal anlar yaşadı. Cenazedeki hüzünlü görüntüleri dikkat çekti.

'Eşref Rüya'da 'Hıdır Baba' karakterini canlandıran oyuncu Levent Özdilek'in annesi Gülseren Güç, 93 yaşında vefat etti.

Oyuncunun İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Gülseren Güç'ün cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Gülseren Güz, aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede oldukça üzgün görünen Özdilek, defnin ardından taziyeleri kabul etti.

Ünlü ismin gözyaşlarına boğulduğu anlar ise görenlerin yüreklerini yaktı.

Kaynak: DHA

