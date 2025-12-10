'Eşref Rüya'da 'Hıdır Baba' karakterini canlandıran oyuncu Levent Özdilek'in annesi Gülseren Güç, 93 yaşında vefat etti.
Oyuncunun İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Gülseren Güç'ün cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü.
Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Gülseren Güz, aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede oldukça üzgün görünen Özdilek, defnin ardından taziyeleri kabul etti.
Ünlü ismin gözyaşlarına boğulduğu anlar ise görenlerin yüreklerini yaktı.
Son Dakika › Güncel › Oyuncu Levent Özdilek'in acı günü! Gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?