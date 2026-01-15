Gümrük Denetimlerinde 13,6 Milyar TL Ceza - Son Dakika
Gümrük Denetimlerinde 13,6 Milyar TL Ceza

15.01.2026 12:11
2025'te gümrük denetimleri sonucu 13,6 milyar TL ceza uygulandı, bir önceki yıla göre %100 artış.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı boyunca yürütülen gümrük ve dış ticaret denetimleri kapsamında toplam 13,6 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı boyunca gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik denetimler kapsamında 13,6 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve idari para cezası uygulandığını, ceza ve ek tahakkuk tutarının bir önceki yıla göre yüzde 100 artış gösterdiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"2025 yılı 12 aylık dönemde, Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinesinde 18 Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubeleri tarafından yeni nesil analitik teknolojiler kullanılarak şüpheli bulunan 224 bin 738 gümrük beyannamesi ikinci kez kontrol edilmiştir.

Bu incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı şekilde işlem yaptığı tespit edilen 7 bin 410 firma tarafından tescil edilen 49 bin 975 gümrük beyannamesine 11,8 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir. Bir önceki yıla kıyasla ek tahakkuk ve ceza tutarında yüzde 120 oranında artış sağlanmıştır.

Aynı dönemde ayrıca toplam 240 firma, Ticaret Müfettişlerince Sonradan Kontrol Denetimine tabi tutulmuş; söz konusu denetimler sonucunda tespit edilen usulsüzlükler kapsamında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 artışla 1,8 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir.

2025 yılı inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında yürütülen ikincil kontrol incelemeleri ve sonradan kontrol denetimleri sonucunda, bir önceki yıla kıyasla yüzde 100 artışla toplam 13,6 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir. İkincil kontrol denetimleri sonucunda: 11,8 milyar TL para cezası; sonradan kontrol denetimleri sonucunda: 1,8 milyar TL para cezası olmak üzere, toplamda 13,6 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır.

2026 yılında da usulsüz işlem tesis ederek haksız kazanç sağlayan ve ticari hayattaki rekabet ortamını olumsuz etkileyenlere yönelik olarak; 2026 yılında Ticaret Bakanlığımızca son teknoloji analitik imkanlar ile tecrübeli insan kaynağı bir arada kullanılarak caydırıcı denetim faaliyetleri sürdürülecek ve Devletimizin gelir kaybının önüne geçilmeye devam edilecektir."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

