Gümrük işlemlerinde ortak POS uygulaması başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gümrük işlemlerinde ortak POS'un pilot uygulamasına bugün Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde başlanacağını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve kamu bankalarının katılımıyla yürütülen proje kapsamında gümrük kapılarındaki kamu tahsilatlarında ortak POS uygulamasının hayata geçirildiği vurgulanarak, "Sınır kapılarında işlemleri kolaylaştırıp hızlandırmayı amaçlayan ortak POS uygulaması ile gümrük kapılarındaki POS cihazlarından kamu tahsilatları gerçekleştirilebilecektir. Buna göre gümrük noktalarında yapılan tahsilat işlemlerinde yerli ve yabancı tüm kredi kartlarıyla kamu bankalarının debit (ATM) kartları geçerli olacaktır. Böylece özellikle yoğun tır ve yolcu giriş-çıkışları olan kara hudut kapılarında yığılma olmaması ve tahsilat işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi sağlanacaktır. Ayrıca proje kapsamında geliştirilen entegre sistem üzerinden gümrük işlemlerine ait tüm vergiler tahakkuka dayalı olarak tahsil edilebilecektir. Tüm sürecin elektronik ortamda yürütülmesiyle birlikte gelir ve nakit yönetiminde ve gümrük işlemlerinin denetiminde etkinlik artırılmış olacaktır. Mevcut uygulamada gümrük peronlarına yanaşan araçlara ait tahsilatlar vezne aracılığı ile yapılmakta, bu sırada ödeme yapacak araç sahibi aracından inerek vezneye gidip ödeme yapmakta, bu da peronlarda kuyruğa neden olmaktadır. Söz konusu uygulama ile peronlara POS cihazı yerleştirilerek tahsilatların doğrudan kart ile perondan yapılması sağlanacak ve araçların bekleme süreci azaltılacaktır. Bu kapsamda bugün itibarıyla Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde projenin pilot uygulamasına başlanılacaktır" denildi. - ANKARA