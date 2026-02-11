Gümüşdağ, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Gümüşdağ, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Gümüşdağ, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
11.02.2026 13:53
Başaşehir FK Başkanı Gümüşdağ, AA'nın düzenlediği fotoğraf yarışmasında oy kullandı.

Başaşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gümüşdağ; lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" karesini seçen Gümüşdağ, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" karesine oy veren Gümüşdağ, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'ın "Hareket zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını seçti.

Son olarak "Spor" kategorisini oylayan Göksel Gümüşdağ, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldızı Alperen Şengün'ün Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan karşısında smaç vurduğu fotoğrafını beğendi.

Esra Bilgin'in çektiği "Alperen" isimli fotoğrafı çok beğendiğini belirten Gümüşdağ, fotoğraflarla ilgili yorumda bulundu.

Her dalda çok iyi fotoğraflar olduğunu dile getiren Gümüşdağ, "Tebrik ediyorum arkadaşları, çok güzel kareler yakalamışlar. Alperen bizim gururumuz. İkinci kez All-Star'a seçildi, tebrik ediyorum. Türkiye için de büyük bir gurur. Aslında ikilemde kaldım. Özellikle şampiyon motosikletçi Toprak kardeşimizin fotoğrafı da vardı. Alperen de çok önemli bir başarıya imza attı, ayrı bir mutluluk. Alperen'i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Göksel Gümüşdağ, Anadolu Ajansı, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

