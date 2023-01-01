Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'ın vefatı sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'dan da paylaşım geldi. Bakan Bozdağ açıklamasında "Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Amasya Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbimiz, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun, inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, evinde ölü halde bulundu! İlk açıklama Bakan Bozdağ'dan geldi - Son Dakika

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