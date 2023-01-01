Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, evinde ölü halde bulundu! İlk açıklama Bakan Bozdağ'dan geldi - Son Dakika
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Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, evinde ölü halde bulundu! İlk açıklama Bakan Bozdağ'dan geldi

01.01.2023 11:25
Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, evinde ölü halde bulundu! İlk açıklama Bakan Bozdağ'dan geldi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu. 30 yaşındaki Atabaş'ın vefatı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Amasya Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu.

EVE GİREN EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Uzun süre Atabaş'a (30) ulaşamayan savcı Doğukan Yiğit, sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının evine gitti. Eve giren ekipler, Atabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Atabaş'ın cenazesi otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'ın vefatı sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da paylaşım geldi. Bakan Bozdağ açıklamasında "Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Amasya Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbimiz, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun, inşallah" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, evinde ölü bulundu
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, evinde ölü halde bulundu! İlk açıklama Bakan Bozdağ'dan geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, evinde ölü halde bulundu! İlk açıklama Bakan Bozdağ'dan geldi - Son Dakika
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