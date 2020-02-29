Gümüşhacıköy'de Mehmetçik'ten kan bağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy'de Mehmetçik'ten kan bağışı - Son Dakika

Gümüşhacıköy'de Mehmetçik'ten kan bağışı

6 saat önce

Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan askeri personel, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Gümüşhacıköy'de Mehmetçik'ten kan bağışı, System.String[]

Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan askeri personel, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan Kızılay Orta Karadeniz Samsun Kan Merkezi kan toplama aracına gelen astsubay, erbaş ve askerler, kan bağışı yaptı.

Mehmetçiğin Türk milletinin sadece canıyla değil kanıyla da yanında olduğuna vurgulayan askerler, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Kızılay kan bağışı aracında görevli Dr. Hasan Yıldız, duyarlı davranışlarından dolayı askerlere teşekkür etti.

Gümüşhacıköy, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hatay iskenderun'a şehit ateşi düştü
Sınırdan bir acı haber daha geldi! 1 askerimiz şehit düştü İdlib'de şimdiye kadarki en net görüntü! TSK bombalamaya devam ediyor Alex'in şehitler için paylaştığı mesajdaki detay gönülleri fethetti

Son Dakika Haberleri
16:00 Derya Uluğ ve Asil Gök şehitlerimiz için şarkı yazdı
15:42 Hercai'nin son bölümünde neler yaşandı?
14:20 Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra görüntülendi
13:42 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar
13:42 Babasının asker olduğunu söyleyen Tuba Ünsal'dan duygulandıran sözler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 16:17:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhacıköy'de Mehmetçik'ten kan bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]