Gümüşhane'de eğitime kar engeli - Son Dakika

Gümüşhane'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Merkezin yanı sıra Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bir gün süreyle tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, trafiğe çıkacak sürücülerin buzlanmaya dikkat etmeleri istendi.