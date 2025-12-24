Gümüşhane'de Eşsiz Otomobil Yangını - Son Dakika
Otomobil

Gümüşhane'de Eşsiz Otomobil Yangını

Gümüşhane\'de Eşsiz Otomobil Yangını
24.12.2025 16:56
Gümüşhane'de seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

GÜMÜŞHANE'de seyir sırasında alev alan otomobildeki yangın, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yangın itfaiyenin müdahalesi söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kelkit ilçesi oto sanayi içinde, saat 15.30 sıralarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, motor kısmından yanmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü, aracını durdurup dışarı çıktı. Bu sırada alevler bir anda tüm aracı sardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Otomobilin alev topuna döndüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; otomobilin alev topuna dönmesi ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürme anları yer aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Otomobil Gümüşhane'de Eşsiz Otomobil Yangını - Son Dakika

