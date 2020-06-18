Gümüşhane'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika

Gümüşhane'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı

Gümüşhane'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Eren Çakır'ın (34) kullandığı 29 AG 125 plakalı otomobil, Kelkit ilçesi 17 Şubat Bulvarı'ndaki kavşakta Ali Bayram (45) idaresindeki 34 BLR 365 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücüler Çakır ve Bayram'ın yanı sıra araçlarda bulunan Çeşminaz Çavga (56), Handan (29) ve Azime Çakır (49), Yüsragül Çelik (2), Ayşe Saliha (5), Halime (32), Osman (1) ve Abdulmecit Alkan (19) ile Hüseyin Haşlak (38) yaralandı. Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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