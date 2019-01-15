Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Taşımalı Okullar Tatil Edildi

Gümüşhane'de Taşımalı Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Gümüşhane Valiliği, kuvvetli kar yağışı nedeniyle il genelinde taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlanan öğrencilerin eğitim-öğretimine 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Gümüşhane'de Taşımalı Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Gümüşhane Valiliği, kuvvetli kar yağışı nedeniyle il genelinde taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlanan öğrencilerin eğitim-öğretimine 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Kurumun web sitesinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Gümüşhane ve çevresinde bu gece saatlerinden sonra başlayacak kuvvetli kar yağışı nedeni ile herhangi bir olumsuzluğa ve mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm il genelinde taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlanan öğrencilerin eğitim-öğretimine 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane, Güncel
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