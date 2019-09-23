Son Dakika Haberleri: Gümüşhaneli dağcılar Kelkit'te
Son Dakika Güncel Haber

Gümüşhaneli dağcılar Kelkit'te

42 dakika önce

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporculardan oluşan 36 kişilik grup Kelkit ilçesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Gümüşhaneli dağcılar Kelkit'te, System.String[]

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporculardan oluşan 36 kişilik grup Kelkit ilçesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.


Gümüşhane merkez, Kelkit, Köse ve Torul ilçelerinden sporcuların araçlarla Yeşilpınar köyüne ulaştığı ve buradan başlayan yürüyüşte zaman zaman orman içerisindeki patikalardan devam edilerek Gültepe köyü de aşılarak 13 kilometre sonra Söğütlü Beldesinin Ernek yaylasına ulaşıldı.


Yaylada bulunan göletin etrafındaki alanlarda çay ve yemek molası veren sporcular manzaranın tadını çıkararak bol bol fotoğraf çekti.


Normal şartlarda buraya kadar devam etmesi planlanan yürüyüşte hedeflerine erken varan sporcular parkuru uzatarak Ernek yaylasından Söğütlü Beldesi merkezine inen 7 kilometrelik ek parkuru da yürüdü.


Toplamda 20 kilometrelik parkuru 7,5 saatte tamamlayan sporculara teşekkür eden kulüp başkanı Mustafa Akbulut, "Katılımcıların fazla olması günün güzel geçmesinin bir sebebiydi. Parkur boyunca orman içi patikalardan geçtik. Güzel ve tavsiye edeceğimiz bir parkur oldu. Herkesin yürüyebileceği kolay bir parkurdu. Ayrıca Kelkit ilçemize has parkur boyunca ihtiyaç giderecek alanların, mescitlerin, çeşmelerin bulunduğu, kapalı alanların yapıldığı bir parkurdur" dedi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Kelkit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karşı şeride geçen otomobil, cip ile çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Halter şampiyonu Şaziye Erdoğan'ı da milli güreşçi Rıza Kayaalp gibi havaalanında yalnız bıraktılar Şaziye Erdoğan: "Altın madalyamı şehitlere armağan ediyorum" Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim senaryosu: İktidar gerçekle yüzleşip erken seçime gidecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 09:47:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhaneli dağcılar Kelkit'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]