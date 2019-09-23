Gümüşhaneli dağcılar Kelkit'te

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporculardan oluşan 36 kişilik grup Kelkit ilçesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.



Gümüşhane merkez, Kelkit, Köse ve Torul ilçelerinden sporcuların araçlarla Yeşilpınar köyüne ulaştığı ve buradan başlayan yürüyüşte zaman zaman orman içerisindeki patikalardan devam edilerek Gültepe köyü de aşılarak 13 kilometre sonra Söğütlü Beldesinin Ernek yaylasına ulaşıldı.



Yaylada bulunan göletin etrafındaki alanlarda çay ve yemek molası veren sporcular manzaranın tadını çıkararak bol bol fotoğraf çekti.



Normal şartlarda buraya kadar devam etmesi planlanan yürüyüşte hedeflerine erken varan sporcular parkuru uzatarak Ernek yaylasından Söğütlü Beldesi merkezine inen 7 kilometrelik ek parkuru da yürüdü.



Toplamda 20 kilometrelik parkuru 7,5 saatte tamamlayan sporculara teşekkür eden kulüp başkanı Mustafa Akbulut, "Katılımcıların fazla olması günün güzel geçmesinin bir sebebiydi. Parkur boyunca orman içi patikalardan geçtik. Güzel ve tavsiye edeceğimiz bir parkur oldu. Herkesin yürüyebileceği kolay bir parkurdu. Ayrıca Kelkit ilçemize has parkur boyunca ihtiyaç giderecek alanların, mescitlerin, çeşmelerin bulunduğu, kapalı alanların yapıldığı bir parkurdur" dedi. - GÜMÜŞHANE