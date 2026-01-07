Günaydın: Asgari Ücret 39 Bin Lira Olmalı - Son Dakika
Günaydın: Asgari Ücret 39 Bin Lira Olmalı

07.01.2026 22:43
CHP'li Gökhan Günaydın, asgari ücretin 39 bin lira ve en düşük emekli aylığının aynı seviyeye çıkmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, asgari ücretin 39 bin liraya çıkarılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi gerektiğini savunarak, "İktidar partisi buna yönelik bir düzenlemeyi TBMM'ye getirene kadar Meclis'i terk etmeyeceğiz." dedi.

Günaydın, Meclis'te, CHP'li milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunun, AK Parti'nin yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için çalışamadığını öne sürdü.

Milletin ve ülkenin, gerçek sorunlara odaklanan bir Meclis'e ihtiyaç duyduğunu söyleyen Günaydın, 16 milyon 500 binden fazla emekli ile 5 milyon 200 bin kamu çalışanının maaşlarının kanun gereği TÜİK'in geriye yönelik 6 ay boyunca belirlediği enflasyon oranı üzerinden şekillendiğini hatırlattı, TÜİK tarafından açıklanan aralık enflasyon rakamlarını aktardı.

Enflasyon rakamlarına göre, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığına 2 bin 57 lira artış yapılacağını dile getiren Günaydın, şunları söyledi:

"Bu zam oranına memleketi ve insanımızı mahkum etmeye çalıştılar. Bu kabul edilemez. Bir ülkede yoksulluk sınırı 98 bin liraya ulaşmışken, açlık sınırı 30 bin lirayı bulmuşken bu memleketin en değerli insanlarını, yıllarca ülkeye hizmet etmiş ve belirli bir yaşa ulaşmış büyüklerimizi açlığa mahkum etmek insan onuruna aykırıdır ve gerçekten yurttaşa değer vermemekle ancak mümkün olabilir. Biz CHP grubu olarak dimdik ayaktayız. Bugün Genel Başkanımız Beykoz'da mitingde açıkladı. O İstanbul'da, biz Ankara'da bütün Türkiye'ye haykırıyoruz; emeklilerin yoksulluk ve açlık maaşına mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz."

Günaydın, asgari ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi için daha önce TBMM'ye kanun teklifi sunduklarını anımsatarak, "İktidar partisi buna yönelik bir düzenlemeyi TBMM'ye getirene kadar Meclis'i terk etmeyeceğiz." diye konuştu.

En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik çağrılarını yarın TBMM Genel Kurulunda yeniden dile getireceklerini bildiren Günaydın, diğer parti gruplarıyla da görüşerek tepkilerinin ortak bir eyleme dönüşmesi için gayret göstereceklerini belirtti.

Kaynak: AA

