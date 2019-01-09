Güncelleme - Ardahan'da Üzerinde Kar Biriken Tek Katlı Ev Çöktü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ardahan'daki yoğun kar nedeniyle çöken tek katlı evde bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Ardahan'daki yoğun kar nedeniyle çöken tek katlı evde bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.





Kent merkezine bağlı Çetinsu köyünde bulunan ve üzeri toprak olan Eflat Tüter'e ait tek katlı ev, üzerine biriken yoğun kar nedeniyle çöktü.





Çöken binanın enkazı altında kalan Eflat Tüter'in kızı Bilgeyiz Sancar (64) hayatını kaybetti, Eflat Tüter ve eşi Kırmısiye Tüter ise yaralandı.





Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Ardahan Valisi Mustafa Masatlı olay yerinde inceleme yaptıktan sonra hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti.





Vali Masatlı, ziyarette yaptığı konuşmada aileye gerekli yardımın yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:





"Aile için konut yapılacak. Ayrıca aile yeni evine kavuşana kadar hayvanlarının bakımı konusunda da gerekli çalışmanın yapılması talimatını verdim. Devletimiz her şart ve ortamda vatandaşın yanındadır, bu böyle bilinmeli. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."



Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Bilgeyiz Sancar'ın (64) cenazesi ise defin için yarın İstanbul'a gönderilecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Oğlunun Şüphesi, Talihsiz Kadının Cinayete Kurban Gittiğini Ortaya Çıkardı

Polis Memuru, Gelen Sesler Üzerine Girdiği Dairede Trans Bireyi Öldürüp 2 Kişiyi Yaraladı

Şarkıcı Deha Bilimlier'den Şaşırtan Açıklama: Barış Akarsu Sevgilisiyle Kavga Ederken Öldü

Yolcu Otobüsü, Hurda Yığınına Döndü: 1 Ölü, 8 Yaralı