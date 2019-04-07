Güncelleme - Şırnak'ta 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'ne operasyon düzenlendi.



Operasyonda 5 terörist silah ve mühimmatlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.



Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.



Operasyonla ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise 5 teröristin cesedine ulaşıldığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca, AT-4 tanksavar füzesi, RPG7 roketatar, 5 roketatar sevk fişeği, RPG anti personel roket mühimmatı, 2 RPG anti tank roket mühimmatı, 2 RPG termobarik mühimmat, M16 A2 piyade tüfeği, 2 AKS-74U piyade tüfeği, 1 suikast tabancası, 18 kalaşnikof şarjörü, 8 el bombası, 8 zaman ayarlı patlatma düzeneği, 2 frekans bulucu radyo, 12 EYP patlatmakta kullanılan uzaktan komuta sinyal cihazı, 88 çeşitli ebatlarda pil, örgütsel dokümanlar ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

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