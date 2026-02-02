GÜNDEM / 2 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret edecek, halkla buluşacak, Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda ve konteyner kentte ziyaretlerde bulunacak; Gaziantep'teki Nurdağı İlçe Başkanlığı konteynerine geçecek, esnaf ve konteyner kentte yaşayan ailelerle bir araya gelecek, depremde hayatını kaybedenler için okutulacak mevlide katılacak.

(Osmaniye/11.00/12.00/13.00/Gaziantep/14.30/14.45/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığın toplantı salonunda "Engelli Vatandaşlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hakkari Valiliğini ziyaret edecek, hasta ziyaretinde bulunacak, Van'da partisinin il başkanlığını, valiliği ve esnafı ziyaret edecek, Van İl Yürütme Kurulu ile toplantı yapacak.

(Hakkari/09.30/11.00/Van/16.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayı dış ticaret verilerini açıklayacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun sekizinci toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev başkanlığında yapılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayacak.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 20. haftası, Kocaelispor-Fenerbahçe maçıyla sona erecek.

(Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Bursaspor Basketbol-Trabzonspor maçıyla sona erecek.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.