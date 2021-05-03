GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mayıs 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mayıs 2021

03.05.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mayıs 2021, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek(Ankara/10.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek

(Ankara/10.45)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Karabağ Zaferi sonrası sözde Ermeni soykırımı açıklamasının siyasi yansımaları ile bölgesel barış ve istikrara etkileri" konulu çevrim içi konferansa katılacak.

(Ankara/14.00)

3- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık konferans salonunda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/10.15)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ve heyetiyle video konferans yöntemiyle görüşecek.

(Ankara/15.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 ay ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar'la baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile Slovenya Başbakanı Janez Jansa tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek'i ziyareti kapsamında ise Kovaçi Şehitliği'ni ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic tarafından verilecek iftara katılacak.

(Lübliyana/Saraybosna)

2- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde G20 ülkeleri turizm bakanları toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak.

(Roma)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi 5. ve son maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip edecek.

(İstanbul/19.45)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasından ertelenen derbide Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek.

(Manchester/22.00)

4- Beşiktaş, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray'la yapacağı derbinin hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul/12.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

MHP Genel Başkanı, Ankara, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mayıs 2021 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eşinden boşanıyor Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eşinden boşanıyor         
23:59
Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti         
23:27
Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı         
23:19
4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti         
22:37
Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti         
22:12
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü         
18:01
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 00:37:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mayıs 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement