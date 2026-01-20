Güneş Patlaması Aurora Işıklarını Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Güneş Patlaması Aurora Işıklarını Getirdi

Güneş Patlaması Aurora Işıklarını Getirdi
20.01.2026 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'da güneş patlaması sonrası oluşan aurora ışıkları görsel şölen sundu, riskler arttı.

Bugün yaşanan güneş patlaması sonucu ortaya çıkan Aurora ışıkları Avustralya'dan görüntülendi.

Güneş, 2026 yılına oldukça hareketli bir başlangıç yaptı. Rusya Bilimler Akademisi Güneş Astronomi Laboratuvarı, saat 14.19'da M1.20 seviyesinde güçlü bir güneş patlaması meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın ilk etkileri Avustralya'da görülmeye başlandı. Jeomanyetik fırtına nedeniyle ortaya çıkan Aurora ışıklarıyla görsel şölen oluştu.

Asıl endişe ise dün kaydedilen ve yılın rekoru olarak kayıtlara geçen X1.95 seviyesindeki dev patlamadan kaynaklanıyor. Bilim insanları, patlama sonrası uzaya saçılan yoğun plazma bulutunun Dünya'ya doğru ilerlediğini ve 20 Ocak'ta gezegende manyetik fırtınalara yol açabileceğini açıkladı. Güneş patlamaları arasında en tehlikeli sınıf olarak bilinen X sınıfı patlamalar, yüksek enerji seviyeleriyle Dünya'nın manyetik alanını doğrudan etkileyebiliyor. 19 Ocak itibarıyla art arda yaşanan bu patlamalar, Güneş'in son yılların en aktif dönemlerinden birinden geçtiğini gözler önüne seriyor. Uzmanlar, fırlatılan koronal kütle atımının (CME) Dünya'nın manyetosferiyle etkileşime girmesinin an meselesi olduğunu belirtiyor.

Elektronik sistemler risk altında

Manyetik fırtınalar yalnızca gökyüzünde görsel bir şölen sunan kutup ışıklarını (aurora) tetiklemekle kalmıyor; uydu sistemleri, haberleşme ağları, GPS sinyalleri ve elektrik şebekeleri üzerinde de ciddi riskler oluşturabiliyor. Yetkililer, özellikle yüksek enlemlerde bulunan bölgelerde teknik aksaklıkların yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

"Daha güçlüsü yolda" uyarısı

Bilim insanları, Güneş yüzeyindeki leke gruplarının hala oldukça aktif olduğunu ve önümüzdeki günlerde daha güçlü patlamaların yaşanabileceğini vurguluyor. Beklenen manyetik fırtına nedeniyle bazı havayolu şirketlerinin kutup rotalarındaki uçuşlarını yeniden planlayabileceği, uzay görevlerinde görev alan astronotların ise radyasyona karşı uyarıldığı bildirildi.

Öte yandan, Güneş'teki bu olağanüstü hareketliliğin etkisiyle Güney Yarımküre'de gökyüzü adeta renklere büründü. Türk fotoğraf sanatçısı Asım Buday, Avustralya'nın Victoria eyaletinde bulunan St Andrews Beach - Melbourne bölgesinde, manyetik fırtınanın etkisiyle oluşan etkileyici aurora (kutup ışıkları) manzarasını görüntüledi. Mor ve yeşil tonların gökyüzünde dans ettiği anlar, yaşanabilecek manyetik fırtınanın görsel yansımalarını gözler önüne serdi.

Uzmanlar, önümüzdeki 48 saatlik sürecin kritik olduğuna dikkat çekerek, uzay hava durumu ile ilgili yapılacak resmi uyarıların yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Avustralya, Teknoloji, Şölen, Güneş, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güneş Patlaması Aurora Işıklarını Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL’ye el konuldu İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL'ye el konuldu
Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Konya’da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı Konya'da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı

19:00
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
18:09
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:19
Netanyahu, Türkiye’nin ismini duyar duymaz Rubio’yu aramış
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 19:38:30. #7.11#
SON DAKİKA: Güneş Patlaması Aurora Işıklarını Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.