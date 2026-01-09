Güney Afrika'da BRICS Denizde Tatbikat - Son Dakika
Güney Afrika'da BRICS Denizde Tatbikat

09.01.2026 21:18
Güney Afrika, BRICS ortakları ile deniz tatbikatı düzenliyor. Amaç deniz güvenliğini artırmak.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, BRICS ortakları Çin, Rusya ve İran donanmalarının katılımıyla düzenlenen ve bölgesel deniz güvenliğini artırmayı hedefleyen "Barış İradesi" isimli ortak deniz tatbikatına ev sahipliği yapıyor.

Cape Town açıklarında ve False Bay bölgesinde 16 Ocak'a kadar sürecek tatbikat kapsamında, katılımcı ülkelerin savaş gemileri, Güney Afrika'nın donanma merkezi olan Simon's Town Deniz Üssü'nde bir araya geldi.

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri'nden (SANDF) yapılan açıklamada, tatbikatın amacının "çok uluslu bir ortamda operasyonel kabiliyetleri artırmak, deniz güvenliğini sağlamak ve katılımcı ülkeler arasındaki askeri işbirliğini derinleştirmek" olduğu belirtildi.

Tatbikata katılan unsurlar

AA muhabirinin Simon's Town Deniz Üssü'ndeki askeri yetkililerden edindiği bilgiye göre, tatbikata liderlik eden Çin, "Tangshan" adlı füze destroyeri ve "Taihu" ikmal gemisiyle katılıyor.

Rusya ise tatbikat gücüne "Stoykiy" korveti ve "Yelnya" tankeriyle destek veriyor.

Tatbikat için Simon's Town Limanında toplanan filonun en dikkat çeken unsurlarından biri, İran'a ait "IRIS Makran" (441) adlı yüzer üs gemisi oldu.

Eski bir petrol tankerinden dönüştürülen ve İran donanmasının en büyük gemilerinden biri olan Makran, lojistik destek kabiliyeti ve üzerindeki geniş helikopter pistiyle dikkati çekiyor.

Ev sahibi Güney Afrika donanması da tatbikata bir fırkateyn ve bir denizaltı ile iştirak ediyor.

"Güney Afrika neden sorgulanmalı?"

Öte yandan, tatbikatın ABD ile Güney Afrika arasında diplomatik tansiyonun krize evrilmek üzere olduğu bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Güney Afrika'da koalisyon hükümetinin ikinci büyük partisi Demokratik İttifak'tan (DA) yapılan açıklamada, "Güney Afrika'nın savunma ve dış politikası şeffaf, anayasal ve ilkeli olmalı ve kesinlikle ilan ettiğimiz tarafsızlığımızla çelişen ve dünyadaki konumumuza zarar veren askeri tatbikatlarla sessizce yeniden şekillendirilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Savunma Bakan Yardımcısı Bantu Holomisa ise yaptığı basın açıklamasında, tatbikata yönelik tepkileri "yersiz" olarak nitelendirerek, "Güney Afrika, BRICS'in bir üyesi ve birçok ülke bu bloğa katıldı. Bu işin tamamı çok uzun zaman önce, sözde 'ABD çıkarları' devreye girmeden çok önce planlanmıştı." dedi.

Holomisa, askeri açıdan iyi donanımlı ülkelerle tatbikat yapmanın kendileri için "onur verici" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bildiğimiz kadarıyla Güney Afrika ABD ile görüşüyor. Aynı durum Ruslar için de geçerli, onlar da ABD ile görüşüyor. Çin ve İran için de durum aynı. Peki sorun ne? Güney Afrika neden sorgulanmalı?"

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
