Güney Afrika'da Okul Servisi Kazası: Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

JOHANNESBURG, 20 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde bulunan Vanderbijlpark kentinde, okul servisiyle bir tırın çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre kaza, pazartesi sabah saatlerinde özel bir okul servisinin tırla çarpışmasının ardından yoldan çıkmasıyla meydana geldi.

İlk belirlemelere göre kaza sonucu 11 çocuk hayatını kaybetmiş, 5 çocuk ise tedavi altına alınmıştı.

Devam eden çalışmalar sırasında devrilen aracın altında bir öğrencinin cansız bedeninin bulunması ve bir diğer çocuğun hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 13'e çıktı. (Fotoğraf: Shiraaz Mohamed/Xinhua)