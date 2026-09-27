Güney Afrika’da bara kanlı baskın! 17 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Güney Afrika’da bara kanlı baskın! 17 kişi hayatını kaybetti

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Güney Afrika’da bara kanlı baskın! 17 kişi hayatını kaybetti
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Güney Afrika’da silahlı kişilerin bir bara düzenlediği saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını ve olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Güney Afrika’da silahlı kişilerin bir bara düzenlediği saldırı can pazarına neden oldu. Polis tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre saldırıda 17 kişi yaşamını yitirirken 15 kişi de yaralandı.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri olay yerini incelemeye aldı.

SALDIRGANLAR İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını duyurdu. İlk aşamada saldırının nedeni ve saldırganların kimliklerine ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerinden toplanan balistik delillerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

GÜNEY AFRİKA’DA TOPLU SALDIRILAR ARTIYOR

Güney Afrika, son yıllarda özellikle barlar, tavernalar ve düşük gelirli yerleşim bölgelerinde meydana gelen toplu silahlı saldırılarla sık sık gündeme geliyor. Haziran ayında Johannesburg’daki Cleveland bölgesinde düzenlenen bir başka silahlı saldırıda 12 kişi ölmüş, en az 15 kişi yaralanmıştı. Uzmanlar, ülkedeki yüksek sayıdaki ruhsatsız silah ile organize suç yapılanmalarının şiddeti körüklediğine dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde KwaMakhutha bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda da 11 kişi hayatını kaybetmiş, polis saldırının ardından 72 saatlik özel takip operasyonu başlatmıştı.

Güney AfrikaOperasyonPolisDünyaSon Dakika

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