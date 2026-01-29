Güney Afrikada Trafik Kazası: 11 Ölü

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde, "taxi" adı verilen dolmuş ile kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

KwaZulu-Natal eyaleti Ulaştırma Departmanından yapılan açıklamaya göre, Durban şehri yakınlarında R120 otoyolunda seyir halindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen dolmuşla çarpıştı.

İlk belirlemelere göre 11 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, 7 kişi ağır yaralandı.

Güney Afrikalı özel paramedik servisi ALS Paramedics'in sözcüsü Garrith Jamieson, basına yaptığı açıklamada, enkaz halindeki dolmuşun şoförünün ve ön koltukta oturan yolcunun araçta mahsur kaldığını belirtti.

Jamieson, araçta sıkışanları kurtarmak için sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Minibüs kamyonun kabinine sıkışmış durumda, itfaiyecilerin çalışabileceği hiçbir hareket alanı yok." dedi.

Güney Afrika'da "taxi" adı verilen dolmuşlar, ülkede en yaygın kullanılan toplu taşıma aracı olma özelliği taşıyor.