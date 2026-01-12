Güney Kore'de Eski Bakan'a 15 Yıl Hapis Talebi - Son Dakika
Güney Kore'de Eski Bakan'a 15 Yıl Hapis Talebi

12.01.2026 21:22
Eski İçişleri Bakanı Lee Sang-min için 15 yıl hapis cezası istendi, karar 12 Şubat'ta açıklanacak.

Güney Kore'de eski İçişleri Bakanı Lee Sang-min hakkında eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Yonhap'ın haberine göre, özel yetkili savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen davanın karar duruşmasında, eski İçişleri Bakanı Lee için hapis cezası talep etti.

Özel yetkili savcı ekibi, Lee'nin 14 yıllık eski bir yargıç olarak "sıkıyönetim girişiminin yasa dışı olduğunun farkında olmasına rağmen anayasayı yok etme suçuna katıldığını" belirtti.

Lee hakkında toplamda 15 yıl hapis cezası istenirken, mahkemenin kararını 12 Şubat'ta açıklaması bekleniyor.

Eski bakan Lee, "sıkıyönetim ilanında aktif rol oynamak, görevini kötüye kullanmak ve yalan beyanda bulunmak" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda, Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

