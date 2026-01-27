Güney Kore'den Kanada ile Askeri Anlaşma - Son Dakika
Güney Kore'den Kanada ile Askeri Anlaşma

27.01.2026 11:24
Güney Kore kabinesi, Kanada ile askeri istihbarat paylaşımına onay verdi.

Güney Kore'de kabine, Kanada ile askeri istihbarat paylaşımını ve savunma alanında daha fazla işbirliği yapılmasını öngören anlaşmaya onay verdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore hükümeti, Kanada ile güvenlik ve savunma alanında işbirliğinin artmasına yasal bir çerçeve sağlayacak adımı attı.

Kabine, ilk kez Ekim 2025'te Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Kanada Başbakanı Mark Carney arasında imzalanan anlaşmayı onayladı.

Anlaşma, askeri ve savunma alanlarında gizli bilgilerin iki ülke arasında paylaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

İki ülke arasındaki savunma işbirliğinin, bu anlaşmayla askeri tedarik ve operasyonel koordinasyon gibi alanları da kapsaması öngörülüyor.

Anlaşmanın, her iki ülkenin hükümetinin de gerekli adımları atmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

