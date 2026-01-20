Güney Kore Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

(ANKARA) - Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hyun ile yapacağı görüşmede, Türkiye ve Güney Kore arasında artan ikili ticaretin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirecek. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin, Suriye, İran ve diğer güncel bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile görüşecek. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan, Koreli mevkidaşı Hyun ile yapacağı görüşmede iki ülke arasında Kore Savaşı yıllarına dayanan tarihi dostluk ışığında gelişen ilişkilerin olumlu ilerleyişinden duyulan memnuniyeti dile getirecek. Türkiye ve Güney Kore arasında özellikle son dönemde ivme kazanan karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önemine değinmesi beklenen Fidan'ın, BM ve MIKTA başta olmak üzere uluslararası platformlardaki çok taraflı iş birliğinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Görüşmede, iki ülke arasında artan ikili ticaretin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi başta olmak üzere özellikle nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarında iş birliği imkanlarının ele alınacağı görüşmede Fidan, yapay zeka, çığır açan teknolojiler, yarı-iletkenler, biyo-teknoloji, batarya teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ortak ARGE projelerinin hayata geçirilmesine yönelik fırsatları gündeme getirecek. Görüşmede, Altay Ana Muharebe Tankı Projesi'ndeki iş birliğinden hareketle, savunma sanayii alanında başta insansız hava araçları, denizaltılar, füzeler ve hava savunma sistemleri olmak üzere çeşitli ortak proje imkanları gözden geçirilecek.

Fidan, iki ülke halkları arasındaki kardeşlik bağının turizm alanındaki ilişkilerin derinleştirilmesinde önemli bir potansiyel barındırdığına dikkat çekecek. Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin, Suriye, İran ve diğer güncel bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulacak görüşmede Fidan'ın Ukrayna, Suriye ve Filistin'in yeniden imarı ile Orta Asya ve Afrika ülkelerindeki iş birliği fırsatlarına değinmesi bekleniyor.