Güneydoğu Anadolu İhracatı 3,5 Milyar Dolar

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 2025 yılında 3 milyar 566 milyon 390 bin dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgeden geçen yıl boyunca 179 ülke ve serbest bölgeye 4 milyon 210 bin 342 ton ürün gönderildi.

Bu ihracat karşılığında 3 milyar 566 milyon 390 bin dolar gelir elde eden sektör temsilcileri, ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artırdı.

Mal grupları bazında bakıldığında, 2024'e göre yüzde 1 artışla 613 milyon 596 bin dolarlık ihracata ulaşan makarna ilk sırada yer aldı.

Ayçiçeği yağı, yüzde 18,1 artış ve 607 milyon 486 bin dolarla ikinci sırayı alırken tatlı bisküvi ve gofretler yüzde 11,6 artışla 381 milyon 173 bin dolarlık ihracatla üçüncü oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke 953 milyon 939 bin dolarla Irak oldu. Bu pazarda bir önceki yıla göre yüzde 16,8'lik düşüş yaşandı. Irak'taki bu kayıp, diğer ülkelere yapılan ihracattaki artışla telafi edildi.

İhracatta ikinci sırada yer alan Suriye'ye yapılan dış satım, yüzde 41,8 artarak 400 milyon 949 bin dolara yükseldi. ABD'ye ihracat ise yüzde 28,6 artışla 288 milyon 645 bin dolar olarak kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en çok ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında Cibuti, Gana, Somali, Sudan ve Togo olmak üzere 5 Afrika ülkesinin yer alması dikkati çekti. Afrika ülkelerine yönelik ihracat bu dönemde yüzde 18,2 arttı.

En büyük 30 pazarın 20'sinde artış

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, AA muhabirine, gıda ürünlerinin stratejik önemine dikkati çekti.

Güneydoğu Anadolu'nun yalnızca Türkiye için değil, küresel ölçekte de önemli bir gıda ticaret merkezi haline geldiğini belirten Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Irak pazarında yaşanan iç gelişmelere bağlı olarak yaklaşık 200 milyon dolara karşılık gelen, yüzde 16,8'lik bir kayıp yaşanmasına rağmen Suriye, ABD, Cibuti ve Gana başta olmak üzere diğer ilk beş pazardan yaklaşık 300 milyon dolarlık ilave gelirle bu açığı telafi ettik. En büyük 30 pazarımızın 20'sinde yüzdesel olarak iki ve üç haneli artışlar sağladık. Önümüzdeki dönemde bu yapıyı daha da güçlendirerek bölgemizi, küresel gıda ticaretinde istikrarın ve sürdürülebilir büyümenin merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz."