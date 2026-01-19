Güngören'de Bıçaklama Davası: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit eden ve provokatif paylaşımlarda bulunan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan diğer 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit eden ve provokatif paylaşımlarda bulunan şüphelilerden 3'ü Güvenlik Şube, 3'ü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade veren 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL