Güngören'de Cinayet Sonrası İfade Skandalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Güngören'de Cinayet Sonrası İfade Skandalı

19.01.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın cinayeti sonrası şüphelilerin ifadeleri gündeme geldi.

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Y.T savunmasında, "Ben linki açtığım zaman bahsedilen mesajın gönderilmiş olduğunu gördüm. Telefon bana aittir. Hakan Çakır olayında da kuzenim Ömer F.A. sebebiyle bir soruşturma geçirdim" dedi.

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen şüphelilerden 3'ü Güvenlik Şube, 3'ü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade veren 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler Y.T., S.T. ve A.E., tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan şüpheliler Y.T. ile S.T. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmış, 3 şüpheli de işlemlerinin ardından 'tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Öte yandan şüpheler Y.T., S.T. ve A.E.'nin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdikleri ifadeler ortaya çıktı. İfadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten şüpheli A.E., "Bu paylaşımı yapan şahıslar suçu benim üzerime atmak maksadıyla kanalımdan bulunan ayrıcalıklardan faydalanan kısmından videoda kullanılan bana ait maili kopyalayarak, video içeriğini yapıştırmışlar. Bu sebeple bağlantı linkine tıklandığı zaman benim hesabım çıkmaktadır. Ancak kesinlikle bu paylaşımı yapan, bu mesajları atan şahıs ben değilim. Kim olduklarını da bilmiyorum. Serbest bırakılma kararı verilmesini talep ederim" ifadelerini kullandı.

"Hakan Çakır olayında da yine kuzenim Ömer F.A. sebebiyle bir soruşturma geçirdim"

Şüphelilerden Y.T. adlı çocuk ise savunmasında, "Ömer F.A. benim kuzenim olur. Kendisi beni PKK V404 duyuru isimli siteye üye alımı ve çıkarılmasında görevlendirmişti. Ben bu sitenin PKK ile herhangi bir bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum. Kuzenim kullandığı hattan benim Whatsapp'ıma bir link yolladı. Ben linki açtığım zaman bahsedilen mesajın gönderilmiş olduğunu gördüm. Telefon bana aittir. Hakan Çakır olayında da kuzenim Ömer F.A. sebebiyle bir soruşturma geçirdim. Serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim" şeklinde konuştu.

Şüpheli S.T. de savunmasında, "Kullanmış olduğum hat tarafıma aittir ancak bu hattı kardeşim Y.T. kullanmaktadır. Kardeşim Y.T. ya da bir başkasının Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit içerikli mesaj attığına ilişkin bilgim yoktur. Ben de böyle bir eylemde bulunmadım. Serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim. Aleyhe hususları kabul etmiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Çağlayan, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Güngören'de Cinayet Sonrası İfade Skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Galibiyet böyle geldi Maça damga vuran görüntü Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü
ABD’de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı ABD'de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:45
Ufuk Özkan’a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 20:26:34. #7.11#
SON DAKİKA: Güngören'de Cinayet Sonrası İfade Skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.