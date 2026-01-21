GÜNGÖREN'de iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın olayın ardından hastaneye getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
Güngören'de 14 Ocak'ta aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın olayın ardından hastaneye getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
Son Dakika › Güncel › Güngören'de Kavga: Genç Atlas Çağlayan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?