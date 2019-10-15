Son Dakika Haberleri: GÜNGÖREN'DE MİNİBÜS KAHYALARININ KAVGASI CİNAYETLE SONUÇLANDI
Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DE MİNİBÜS KAHYALARININ KAVGASI CİNAYETLE SONUÇLANDI

GÜNGÖREN'DE MİNİBÜS KAHYALARININ KAVGASI CİNAYETLE SONUÇLANDI

1 saat önce

GÜNGÖREN'de minibüs durağında kahyalar arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNGÖREN'DE MİNİBÜS KAHYALARININ KAVGASI CİNAYETLE SONUÇLANDI, System.String[]
GÜNGÖREN'de minibüs durağında kahyalar arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin olay yerine gelme ve kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Güneştepe Mahallesi üzerinde bulunan minibüs durağında 8 Ekim Salı günü, minibüs durağında kahyalık yapan kişiler arasında daha önce çıkan tartışmalar devam etti.  Tartışma sonrası  oradan ayrılan şüpheliler Gökhan K. ve Sertaç K.,  yanlarına silah alarak bir süre sonra geri döndü.  Tekrar başlayan ve kavgaya dönüşen tartışma sırasında şüphelilerden Gökhan K.'nın silahını çekerek Edip Erdoğan'ı vurarak öldürdüğü tespit edildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheliler 5 gün sonra  karakola teslim oldu. Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüpheliler olayı itiraf ettikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin olay yerine gelme ve kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin olay yerine gelmeleri güvenlik kamerası

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:50 Kaynak: DHA
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