Güngören'de Rüzgar Çatı Parçalarını Uçurdu
Güngören'de Rüzgar Çatı Parçalarını Uçurdu

Güngören\'de Rüzgar Çatı Parçalarını Uçurdu
08.01.2026 15:21
Güngören'de rüzgar nedeniyle çatı parçaları 3 araca düştü, yürüyen bir kişi son anda kurtuldu.

GÜNGÖREN'de kuvvetli rüzgar nedeniyle binanın çatısından kopan parçalar önce karşı binaya çarptı ardından da 3 aracın üzerine düştü. Sokakta yürüyen bir kişinin saniyelerle kurtuluşu ve çatının araçların üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sanayi Mahallesi Sancak Sokakta öğlen saatlerinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar İstanbul'da sabah saatlerinde itibaren etkisini gösterdi. Güngören'de de rüzgar nedeniyle 5 katlı iş merkezinin çatısından kopan parçalar karşı binaya çarptı. Ardından sokakta park halinde bulunan 3 otomobilin üzerine düştü. Sokakta yürüyen bir kişinin düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken çatının otomobillerin üzerine düşmesi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle sokak trafiğe kapatılırken itfaiye ekipleri otomobillerin üzerine düşen çatı parçalarını yol kenarına aldı.

'İNSANLAR SON ANDA KAÇTI'

Ahmet Acar, "Çatı düzgün yapılmamış. Çatı hemen uçmuş. Biz camdan bakıyorduk, karşıya çarptı. Geldi araçların üzerine düştü. 3 araca zarar verdi. İnsanlar son anda kaçtı. Yaralı yok, 3 araçta hasar var. Durum daha da kötü olabilirdi. 2-3 kişi kaçtı. Böyle bir çatı olmaması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güngören'de Rüzgar Çatı Parçalarını Uçurdu - Son Dakika

