Günpınar Şelalesi Dondu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Turizm

Günpınar Şelalesi Dondu

Günpınar Şelalesi Dondu
04.01.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da eksi 20 dereceye düşen hava, Günpınar Şelalesi'nde buz sarkıtları oluşturdu.

MALATYA'da hava sıcaklıkları sıfırın altında eksi 20 derecelere düşerken, kentin simge yerlerinden Günpınar Şelalesi dondu.

Yılın dört mevsiminde yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen Günpınar Şelalesi'nde yaklaşık 40 metre yükseklikten akan su dondu ve kayalıklar üzerinde dev buz sarkıtları oluştu. Malatya turizminin önemli noktalarından olan Günpınar Şelalesi'nde oluşan bu eşsiz manzara ziyaretçiler tarafından fotoğraflandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Malatya, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm Günpınar Şelalesi Dondu - Son Dakika

TBMM’ye ilginç dilekçe yağmuru Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı
İngiliz basınından olay iddia: ABD’nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş
Türkiye’nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
ABD’nin kaçırdığı Maduro’nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti
Maduro sonrası sıra ona mı geliyor “Pedofil klanı“ çıkışı yeniden gündeme geldi Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? "Pedofil klanı" çıkışı yeniden gündeme geldi

10:43
En düşük emekli maaşında rakam netleşti
En düşük emekli maaşında rakam netleşti
10:22
Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Doğukan Güngör ve fenomen Burak Altındağ gözaltına alındı
Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör ve fenomen Burak Altındağ gözaltına alındı
10:16
Kira artış oranı belli oldu
Kira artış oranı belli oldu
10:04
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
10:02
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı
09:58
Altın fiyatlarında Maduro etkisi
Altın fiyatlarında Maduro etkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 11:50:02. #7.11#
SON DAKİKA: Günpınar Şelalesi Dondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.