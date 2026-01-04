MALATYA'da hava sıcaklıkları sıfırın altında eksi 20 derecelere düşerken, kentin simge yerlerinden Günpınar Şelalesi dondu.

Yılın dört mevsiminde yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen Günpınar Şelalesi'nde yaklaşık 40 metre yükseklikten akan su dondu ve kayalıklar üzerinde dev buz sarkıtları oluştu. Malatya turizminin önemli noktalarından olan Günpınar Şelalesi'nde oluşan bu eşsiz manzara ziyaretçiler tarafından fotoğraflandı.