Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
2 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|2,24
|-3,57
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|0,31
|-3,23
|Hektaş
|10,45
|10,78
|-3,06
| İndeks Bilgisayar
|7,73
|7,97
|-3,01
| Bim Mağazalar
|80,30
|82,30
|-2,43
| Kardemir (D)
|2,47
|2,53
|-2,37
| Migros Ticaret
|14,33
|14,67
|-2,32
| Tat Gıda
|4,45
|4,55
|-2,20
|Vakıflar Bankası
|4,46
|4,56
|-2,19
|Türk Telekom
|4,51
|4,61
|-2,17
|Yataş
|5,18
|5,29
|-2,08
|Otokar
|105,10
|107,20
|-1,96
|Odaş Elektrik
|1,57
|1,60
|-1,88
| Netaş Telekom.
|8,10
|8,25
|-1,82
|Gübre Fabrik.
|2,76
|2,81
|-1,78
|Pegasus
|29,12
|29,62
|-1,69
| Sasa Polyester
|8,21
|8,35
|-1,68
|ASELSAN
|21,16
|21,52
|-1,67
| Aksa Enerji
|2,48
|2,52
|-1,59
|Zorlu Enerji
|1,29
|1,31
|-1,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:57 Kaynak: AA
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