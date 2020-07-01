Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 15,19 15,65 -2,94 Arçelik 19,35 19,90 -2,76 Gözde Girişim 4,98 5,12 -2,73 Pegasus 54,15 55,55 -2,52 Bim Mağazalar 66,50 68,00 -2,21 Halkbank 6,27 6,41 -2,18 İş Bankası (C) 5,46 5,58 -2,15 Akbank 5,95 6,08 -2,14 Net Holding 2,42 2,47 -2,02 Türk Hava Yolları 12,27 12,52 -2,00 Emlak Konut GMYO 2,01 2,05 -1,95 Türk Telekom 7,96 8,11 -1,85 DO-CO 346,50 352,90 -1,81 Tekfen Holding 16,72 17,02 -1,76 Vakıflar Bankası 5,24 5,33 -1,69 Güneş Sigorta 4,17 4,24 -1,65 Yapı ve Kredi Bankası 2,40 2,44 -1,64 Karel Elektronik 16,22 16,49 -1,64 TAV Havalimanları 19,06 19,37 -1,60 Çelebi 77,60 78,85 -1,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)