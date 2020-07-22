Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 6,16 5,81 6,02 Bursa Çimento 6,01 5,70 5,44 Emlak Konut GMYO 2,36 2,26 4,42 Koza Madencilik 14,59 14,01 4,14 Torunlar GMYO 5,12 4,94 3,64 İpek Doğal Enerji 14,79 14,37 2,92 Karsan Otomotiv 3,15 3,08 2,27 İş Finansal Kiralama 4,20 4,11 2,19 Koza Altın 87,20 85,50 1,99 Aksa Enerji 5,78 5,67 1,94 Global Yatırım Holding 4,58 4,50 1,78 GSD Holding 2,38 2,34 1,71 Doğuş Otomotiv 17,78 17,50 1,60 ASELSAN 32,82 32,34 1,48 Arçelik 21,14 20,84 1,44 Doğan Holding 2,20 2,17 1,38 Aygaz 12,49 12,32 1,38 Kardemir (D) 3,08 3,04 1,32 Özak GMYO 4,78 4,72 1,27 Ülker Bisküvi 26,64 26,34 1,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)