Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|31,96
|29,20
|9,45
|Netaş Telekomünikasyon
|19,38
|18,02
|7,55
|Brisa
|12,38
|11,70
|5,81
|Tat Gıda
|11,95
|11,32
|5,57
|Karsan Otomotiv
|3,14
|2,98
|5,37
|Kerevitaş Gıda
|5,93
|5,71
|3,85
|Good-Year
|5,31
|5,12
|3,71
|Karel Elektronik
|18,70
|18,08
|3,43
|Bagfaş
|16,87
|16,34
|3,24
|Kardemir (D)
|3,37
|3,28
|2,74
|Alarko GMYO
|17,30
|16,85
|2,67
|Türk Traktör
|98,15
|95,60
|2,67
|Aksa
|7,16
|6,99
|2,43
|Kartonsan
|708,50
|692,00
|2,38
|İş Yatırım Menkul Değerler
|9,12
|8,91
|2,36
|Zorlu Enerji
|2,61
|2,55
|2,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,86
|8,66
|2,31
|Özak GMYO
|4,07
|3,98
|2,26
|Aksa Enerji
|6,13
|6,00
|2,17
|Arçelik
|23,64
|23,14
|2,16
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:23 - Kaynak: AA
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