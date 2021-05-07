Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|16,09
|17,17
|-6,29
|Petkim
|6,49
|6,90
|-5,94
|MLP Sağlık
|23,54
|24,72
|-4,77
|Hektaş
|9,26
|9,50
|-2,53
|Bim Mağazalar
|64,65
|66,10
|-2,19
|Yataş
|16,69
|17,05
|-2,11
|Şok Marketler Ticaret
|12,23
|12,49
|-2,08
|Odaş Elektrik
|2,45
|2,50
|-2,00
|Ereğli Demir Çelik
|19,44
|19,80
|-1,82
|Alkim Kimya
|16,75
|17,03
|-1,64
|Kartonsan
|60,45
|61,35
|-1,47
|İndeks Bilgisayar
|7,31
|7,40
|-1,22
|Esenboğa Elektrik
|29,66
|30,00
|-1,13
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,92
|17,11
|-1,11
|Enerjisa Enerji
|10,38
|10,49
|-1,05
|Zorlu Enerji
|2,05
|2,07
|-0,97
|Kardemir (D)
|8,20
|8,28
|-0,97
|Fenerbahçe Futbol
|26,74
|27,00
|-0,96
|Polisan Holding
|3,09
|3,12
|-0,96
|Aksa Enerji
|12,23
|12,34
|-0,89
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi