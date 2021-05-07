Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 16,09 17,17 -6,29 Petkim 6,49 6,90 -5,94 MLP Sağlık 23,54 24,72 -4,77 Hektaş 9,26 9,50 -2,53 Bim Mağazalar 64,65 66,10 -2,19 Yataş 16,69 17,05 -2,11 Şok Marketler Ticaret 12,23 12,49 -2,08 Odaş Elektrik 2,45 2,50 -2,00 Ereğli Demir Çelik 19,44 19,80 -1,82 Alkim Kimya 16,75 17,03 -1,64 Kartonsan 60,45 61,35 -1,47 İndeks Bilgisayar 7,31 7,40 -1,22 Esenboğa Elektrik 29,66 30,00 -1,13 İş Yatırım Menkul Değerler 16,92 17,11 -1,11 Enerjisa Enerji 10,38 10,49 -1,05 Zorlu Enerji 2,05 2,07 -0,97 Kardemir (D) 8,20 8,28 -0,97 Fenerbahçe Futbol 26,74 27,00 -0,96 Polisan Holding 3,09 3,12 -0,96 Aksa Enerji 12,23 12,34 -0,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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